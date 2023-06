In piazza a Cassino per dire no alla violenza sulle donne

In piazza a Cassino per dire no alla violenza. Cieca, ottusa, fatale.



La manifestazione nel parco Baden Powell in memoria di Yrelis Santana, la 34 enne uccisa a botte e coltellate nell'appartamento di via Pascoli, dove viveva solo da qualche settimana. Lascia 3 figli piccoli.



Nega, Sandro di Carlo, 26 anni, il presunto assassino, trasferito per ragioni di sicurezza dal carcere di Cassino a quello di Regina coeli.

Tanta gente per Yrelis e per tutte le altre donne vittime di femminicidio.



L'ultima donna uccisa: la poliziotta Pierpaola Romano per mano di un collega.

La città del frusinate chiede più attenzione, giustizia.



Cassino diventa oggi la cassa di risonanza per l'intero paese, con iniziative concrete.



Madri, padri, figli, famiglie distrutte da furia omicida. Qualcuna si salva, molte, troppe, cadono per mano di chi, spesso, sta loro troppo vicino.

Nel video il servizio di Stefania Cappa con le voci di Maria Concetta Tamburrini, assessore Pari Opportunità Comune Cassino, Maria Concetta Elisa Viscoiosa, Associazione Risorse Donne, Anna Del Vecchio, Camera del Lavoro Frosinone-Latina, Enzo Salera, sindaco di Cassino