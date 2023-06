Le condizioni dei feriti nell'incendio di Colli Aniene

Si trovano tra il Policlinico Umberto Primo, l'ospedale San Giovanni e il Sant'Eugenio i feriti nell'incendio di Colli Albani a Roma. Quasi tutti i 15 ricoverati sono rimasti intossicati. Tre le persone in prognosi riservata. Buone notizie per il bambino di due anni: dovrebbe essere dimesso in giornata dal Sant'Eugenio.

Nel servizio di Antonio Scoppettuolo, parla Giuseppe Spaltro (responsabile grandi ustionati Ospedale Sant’Eugenio di Roma)