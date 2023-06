La Festa della Danza di Roma

Dal 12 giugno arriva 'Corpo Libero' la prima edizione della Festa della danza di Roma. Per una settimana la Capitale diventerà uno straordinario palcoscenico all'aperto per professionisti, appassionati e spettatori. Tra coreografie, laboratori, workshop e performance si vivono le emozioni della danza contemporanea in un insolito itinerario nei 15 Municipi di Roma per una vera e propria festa cittadina.

Nel servizio di Daniela Bruni le interviste a Fabrizio Arcuri - curatore 'Corpo libero' Festa della Danza di Roma; Maria Enrica Palmieri - Direttrice Accademia Nazionale di Danza.