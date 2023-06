La Fontana di Trevi come una piscina: un uomo si tuffa e nuota (video)

Ancora un bagno notturno in una fontana storica di Roma. Intorno alle 22 di ieri, martedì 20 giugno, un uomo si è tuffato nella Fontana di Trevi davanti a tantissimi turisti che passeggiavano per le vie del centro della Capitale. Dopo aver attraversato in stile rana, velocemente, tutta la vasca della fontana è stato invitato da un vigile ad uscire.