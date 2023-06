La stagione 2023-24 del Teatro dell’Opera di Roma

Una stagione pensata in grande quella 2023/24 del Teatro dell'Opera di Roma, con scelte progettuali ambiziose e itinerari insoliti e il 25% di attività in più rispetto allo scorso anno. Ed ecco “Sconfinamenti", il nuovo programma del lirico romano che abbraccerà il grande repertorio classico ma non solo:11 opere, 7 balletti e 5 concerti, 10 le nuove produzioni.

Inaugurazione il 27 novembre e repliche fino al 5 dicembre per il debutto italiano di Simon Stone, il regista dei tanti successi internazionali, con la nuova produzione di Mefistofele di Arrigo Boito, diretta da Michele Mariotti, una coproduzione con il Teatro Real di Madrid.

Nel video il servizio di Daniela Bruni con le voci di Francesco Giambrone, sovrintendente Teatro dell’Opera di Roma, Michele Mariotti, direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo e Scuola del teatro dell'Opera di Roma