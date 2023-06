A Sezze torna la paura dopo un violento temporale

Non trova pace Sezze, il comune in provincia di Latina già duramente provato da un'alluvione due settimane fa.

Nel pomeriggio un violento temporale, fortunatamente più breve di quello della volta scorsa, accompagnato da vento ha nuovamente colpito il territorio.

Si sono verificati allagamenti, soprattutto nella zona di Sezze Scalo, che hanno interessato però il lato dei campi agricoli e non l'abitato.

Qualche casa nuovamente allagata nella zona di Casali, ma senza i danni della volta scorsa.

Il sindaco Lidano Lucidi raggiunto al telefono ha parlato di qualche smottamento che ha interessato il sistema della viabilità. Fortunatamente però gli argini dei canali colpiti dalla precedente alluvione dopo la pulizia e la messa in sicurezza hanno retto.

Il servizio di Claudio Vedovati