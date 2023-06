Usciti dal carcere brindano in un locale di lusso senza pagare: condannati tre Casamonica

Si è concluso con tre condanne, per estorsione, il processo con rito abbreviato a carico di altrettanti componenti della famiglia Casamonica, davanti al Gup di Latina Pierpaolo Bortone.

Cinque anni e 4 mesi di reclusione ad un quarantenne, che dovrà pagare anche una multa di mille euro. Per due ventiquattrenni le condanne sono rispettivamente di tre anni e 8 mesi e tre anni e due mesi.

I fatti risalgono al marzo 2022. Secondo quanto risultato dalle indagini, facendo leva sul loro cognome, i tre, arrivati nel capoluogo pontino, in un Bistrot avevano consumato per un valore complessivo di seicento Euro, senza pagare il conto. Poi una cena sul lungomare da 1600 Euro, anche questa non pagata. Ai conti non saldati si sarebbero aggiunte anche richieste di denaro. Chiesto un prestito pure in un albergo del Lido.

I titolari dei locali hanno sporto denuncia. Qualche tempo dopo gli arresti, effettuati dalla Squadra Mobile di Latina. Ora le condanne. Il procuratore capo, Giuseppe De Falco, che ha rappresentato l'accusa, ha sottolineato come il comportamento dei tre tendesse ad affermare il loro dominio sul territorio in forza del peso derivante dalla famiglia di appartenenza.

Nel video il servizio di Nazario Basili