Lula a Roma, ricevuto in Campidoglio dal sindaco Gualtieri. Le immagini dell'arrivo

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato in Campidoglio accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presso l’ingresso del Vignola. Tra i due politici, amici di vecchia data, un caloroso abbraccio mentre i fedeli di Vitorchiano, in abiti storici, hanno accolto il capo di Stato brasiliano con squilli di tromba, come previsto dal cerimoniale capitolino.

Lula si affaccerà dal balconcino con vista Fori dello studio del sindaco, ed è stata organizzata per lui una visita ai Musei Capitolini. Lula lascerà il Campidoglio dopo un messaggio di saluto rivolto ai giornalisti presso la Sala della protomoteca.