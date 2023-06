La morte di Manuel riapre ferite ancora aperte

Dopo la morte del piccolo Manuel nell'incidente a Casal Palocco, parla Luca Valdiserri il papà di Francesco il 18enne investito e ucciso la notte dello scorso 19 ottobre su un marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma. Il suo appello: "Non più simili tragedie. Bisogna ripartire dai giovani e dal sistema scuola".

Nel servizio di Eleonora Fioretti, l'intervista a Luca Valdiserri