Occhi digitali per difendere i monumenti dal cambiamento climatico

Crescita impazzita della vegetazione. Usura delle superfici dei monumenti accelerata dagli sbalzi di temperatura. I cambiamenti climatici stanno creando nuovi rischi per i beni culturali. E per difenderli gli archeologi chiedono aiuto alla tecnologia. Nel Parco Archeologico del Colosseo è stata creata una piattaforma informatica chiamata SyPHEA che unisce le informazioni provenienti dai satelliti COSMO-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana con i rilievi effettuati sul terreno con i tablet e i sensori. Un'indagine accuratissima in grado di rilevare variazioni anche di pochi millimetri che permette di intercettare in anticipo situazioni potenzialmente critiche e di pianificare gli interventi di conservazione.

Nelle interviste realizzate da Mauro Scanu: Irma Della Giovampaola, funzionario archeologo, e Maria Virelli, responsabile missione COSMO-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana