Gabriele Bianchi: "Non l'ho ucciso io. Non sono un assassino"

"Non è facile parlare di un ragazzo che non c'è più. Non è vero che non ho mai parlato del dolore della famiglia. Mi sono inginocchiato e ho chiesto scusa". E' quanto ha riferito in aula, nel corso di dichiarazioni spontanee Gabriele Bianchi, nell'ambito del processo di secondo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel settembre del 2020 nel coro di un pestaggio. In primo gradoBianchi è stato condannato all'ergastolo assieme al fratello Marco. Il servizio è di Rossella Santilli