La pioggia continuerà (almeno) fino a metà giugno

La pioggia incessante che ha svegliato Roma stamattina è l'ennesimo segno di un clima cambiato.

In 48 ore (e siamo a giugno) Coldiretti segnala 15 fenomeni tra piogge intense e grandinate, che in tutta Italia rischiano di danneggiare in modo irreparabile il raccolto dei prossimi mesi.

Mentre ogni giorno vediamo l'alternarsi di sole e temporali. Andrà avanti così tutta l'estate?

Rosario Carello ha intervistato Costanza Bartucca, Meteorologa Rai Meteo