Rigenerazione urbana e transizione ecologica. Latina alle prese con la sfida del Pnrr

A Latina corsa contro il tempo per far partire le opere finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ventitré progetti per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro. Nel servizio dell'inviata Isabella Di Chio le seguenti interviste:

MASSIMILIANO CARNEVALE, VICESINDACO LATINA E COORDINAMENTO PNRR; MICOL AYUSO, DIRIGENTE SERVIZIO DECORO COMUNE DI LATINA;