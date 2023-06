Rinasce una ex cartiera sulla via Salaria

Un luogo di idee e di cultura, contaminazione, rigenerazione urbana. Questo è dal 2019 CityLab 971 uno spazio di 22 mila metri quadrati sulla via Salaria, a Roma, nato sulle ceneri della ex cartiera. La grande struttura dopo essere stata vandalizzata, occupata dal 2006 abusivamente e legalmente da centinaia di migranti e nomadi versava in stato di totale abbandono.

Nel servizio di Gemma Giovannelli le interviste a Sebastiano Bottaro, artista; Carlo Vignapiano, curatore mostre; Stefano Vicari, ideatore CityLab