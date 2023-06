Roma, al Tuscolano la celebrazione per la "Festa del Sacrificio di Abramo"

Questa mattina tra le 7.30 e le 9.30 centinaia di islamici si sono riuniti in preghiera a Piazza dei Consoli a Roma per celebrare la Festa del Sacrificio di Abramo, la cosiddetta Eid-al-Adha, con l’avvistamento della luna nuova, durante la quale come da tradizione si fa visita agli anziani e si fanno regali ai bambini. Questa ricorrenza è la seconda più importante per i fedeli di Allah dopo il mese del digiuno, ossia il Ramadan, che evoca il celebre episodio riportato nel Corano.

Presente l'imam Hamid Saydawi intervistato da Ines Siano