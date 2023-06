Roma, il marciapiede di via Giuseppe Martellotti invaso dalle erbacce

Una strada letteralmente inghiottita dalle erbacce. E' via Giuseppe Martellotti, nel VI municipio. Una strada dimenticata e abbandonata. Chi ci scrive è un residente. Come si può ben vedere dalle immagini, le piante occupano gran parte del marciapiedi costringendo pedoni, portatori di handicap e mamme con passeggini a camminare per strada con grave pericolo per la loro incolumità.