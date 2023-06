Ottava edizione di Ostia antica Festival. Tanti gli artisti italiani e internazionali

Era la primavera del 1922, quando veniva messa in scena dai ragazzi delle scuole elementari di Ostia, presso il teatro romano del sito archeologico , l’Aulularia di Plauto. Un secolo e un anno dopo, la struttura per spettacoli della Roma Antica del primo secolo a.C, prosegue la tradizione con un'importante rassegna che animerà il teatro fino a settembre inoltrato.

Tanti gli artisti di rilievo italiani e stranieri dell' Ostia Antica Festival 2023. Questa sera è la volta di Tony Hadley, celebre voce degli Spandau Ballet e consolidata carriera da solista, nel concerto Mad About you. Il 29 giugno Cinema In Chorus – Memorial Ennio Morricone con 200 coristi provenienti da 20 cori del Lazio. Nella densa programmazione del mese prossimo torna il 5 luglio il grande cantautore irlandese Damien Rice mentre l’8 luglio e' la volta di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis. E poi, il 12 luglio Alice Canta Battiato e il 19 si esibisce il sassofonista disco di platino Jimmy Sax

Per il teatro il 15 luglio Max Giusti con A tutto Max, e il 29 Antonio Giuliani.

Il 4 e 5 agosto , l’Istituto Nazionale Dramma Antico presenta Ulisse, l’Ultima Odissea, mentre

Il 3 settembre sarà sul palco la storica voce dei Led Zeppelin Robert Plant con il progetto Saving Grace. Chiuderà la programmazione, il 22 settembre, l'opera Il Flauto Magico di Mozart, interpretata dai bambini e dall’Orchestra di Europa Incanto.

Nel servizio di Donatella Annsovini Alessandro D'Alessio direttore del Parco archeologico di Ostia antica