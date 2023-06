Roma Pride: si parte. Pronti 35 carri. Chiusure e deviazioni nel centro della Capitale

Si snoderà per le vie del centro della Capitle la parata del Roma Pride prevista per domani: si parte alle 15 da piazza della Repubblica per arrivare a via dei Fori Imperiali. 35 i carri che parteciperanno all'evento che come ogni anno si tiene il secondo sabato di giugno. Testimonial di questa edizione, con lo slogan di "Queerresistenza" saranno le cantanti Paola e Chiara che si esibiranno con la hit Furore cantata all'ultimo festival di Sanremo. Quest'anno il Roma Pride avrà un party ufficiale all'interno del festival Rock in Roma a partire dalle 20 all'Ippodromo delle Capannelle.

Sul fronte della viabilità, piazza della Repubblica sarà off limits alle auto già dalle ore 13.30. Poi dalle 15.30 chiuderanno gradualmente le strade attraversate dalla parata. L'arrivo dei carri in via dei Fori Imperiali è previsto alle 19.30 ed è a quest'ora che inizia la riapertura al traffico delle vie interessate dalla manifestazione. Fino alla fine del Roma Pride, prevista per le 20, rimarranno chiuse via dei Fori Imperiali e via Cavour, nel tratto da largo Venosta a largo Corrado Ricci. Numerose le corse degli autobus deviate o limitate per tutta la durata della manifestazione.