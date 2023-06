Sostenibilità ambientale, la start-up di quattro giovani romani è pronta al raddoppio

Fondata da quattro trentenni romani e pronta a raddoppiare con un nuovo stabilimento in gran parte finanziato con fondi pubblici. È The Circle, la startup che usa la tecnologia acquaponica nella sua sede di Fontana Candida. Qui è andato in visita l’amministratore delegato di Invitalia che finanzierà la nuova impresa dei quattro ragazzi con 1,1 milioni di euro. Qui dal 2017 Valerio, Simone, Lorenzo e Thomas portano avanti i loro 5mila metri quadri di serre con colture sostenibili di piante come basilico rosso e rucola, usando una tecnologia che abbina coltivazione fuori suolo e allevamento di pesci, senza sfruttare la terra e l’acqua. Ora l’obiettivo è espandersi ad Avezzano, con un investimento da un milione e mezzo per produrre pesti, olii e sali aromatizzati, usando come base proprio i prodotti di Fontana Candida.

Una startup innovativa e davvero green, una delle molte finanziate dallo Stato tramite il programma Smart&Start Italia: sono 73 solo nel Lazio, con 41 milioni di euro di investimenti attivati e 460 nuovi occupati che, a livello nazionale, diventano quasi 10mila posti di lavoro con 1.457 imprese sostenute.

Nel servizio le voci di Bernardo Mattarella, Amministratore delegato di Invitalia, e di Thomas Marino, co-fondatore di The Circle