Stop alle partite in caso di cori antisemiti. Niente più maglie con l'88

Interruzione immediata delle partite in presenza di cori razzisti. No a maglie con il numero 88 che richiama all'ottava lettera dell'alfabeto - l'H - e quindi al saluto nazista Heil Hitler. Come vietati saranno simboli nazisti o antisemiti e qualunque forma di linguaggio discriminatorio.

Sono solo alcuni degli impegni formali assunti tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Figc Gabriele Gravina con la "Dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio" sottoscritta al Viminale a Roma.

Previste anche campagne di comunicazione dedicate, con la partecipazione dei calciatiori. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. I'inserimento nel codice etico delle società di un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo. Solo negli ultimi anni sono vari i casi finiti sotto i riflettori. Come quello degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma attaccati in curva sud. O la scritta Romanista ebreo. Nell'ultimo anno ci sono stati i cori razzisti della curva sud contro Stankovic, allenatore della Sampdoria ed ex laziale. O quelli dei tifosi laziali nei confronti dei romanisti durante varie partite di campionato. Oggi sarebbero state sospese.