"Con il Giallo riporto il pubblico a teatro. L'assassino? Come sempre alla fine"

È tra gli spettacoli di maggior successo degli ultimi mesi e in autunno ripartirà la tournée, in teatri prenotati per tutta la stagione.

Le sale vuote dopo la pandemia tornano così a riempirsi.

Rosario Carello ha intervistato la protagonista di “Trappola per topi”, Claudia Campagnola, in scena con Lodo Guenzi.