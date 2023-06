Tensione ad Alatri dopo l'ennesima rissa nel luogo in cui fu ucciso Thomas Bricca

La tensione in città è altissima. “I nostri ragazzi sono in pericolo” è il grido di allarme di Lorenzo Sabellico, lo zio di Thomas Bricca, dopo la rissa scoppiata la scorsa sera in un bar in via Libero ad Alatri proprio lì, dove 5 mesi fa, il 30 gennaio è stato ucciso Thomas, lo studente di 19 anni vittima di un agguato. Tra i protagonisti ci sarebbe stato proprio uno degli indagati per la morte di Thomas, Mattia Toson, con un amico nel locale. All'interno ci sono gli amici di Thomas. Per loro è un affronto, una provocazione. Partono minacce spintoni. Il gestore chiama le forze dell'ordine. 4 i giovani identificati.

Da 5 mesi la famiglia Bricca attende sviluppi nelle indagini. Per il delitto di Thomas, al momento, ci sono 2 indagati: Roberto e Mattia Toson, padre e figlio. Entrambi, secondo l'accusa, erano sullo scooter da cui partì il colpo che freddò Thomas, seduto sul muretto a 2 passi dalle scale adiacenti al bar dove 48 ore prima dell'agguato si era scatenata una rissa tra giovani, che sarebbe stata all'origine dell'omicidio.

Nel servizio di Eleonora Fioretti Lorenzo Sabellico, zio di Thomas Bricca