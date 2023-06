Arrestato al Tufello Marco Canali

Aveva in casa una pistola Beretta calibro 40 e 29 cartucce. Tutto non denunciato. Per questo motivo Marco Canali, noto come “Mezza Recchia”, è stato arrestato nella sua casa al Tufello per detenzione illegale di arma.

Gli agenti di Fidene lo hanno sorpreso mentre cercava di disfarsi della Beretta gettandola in un terrazzo vicino. Pistola risultata rubata.

Proprio giovedì scorso, gli agenti dello stesso distretto avevano arrestato i presunti autori dell'attentato subito da Canali nel suo appartamento, a febbraio, Marco Antoniucci e Fabio Salandri, “er Ciccione”, protagonista del video di una canzone di Achille Lauro.

I due - secondo la ricostruzione degli inquirenti - si sarebbero presentati prima di cena a casa di Canali, e lo avrebbero ferito con due colpi d'arma da fuoco. L'agguato potrebbe essere legato al mondo della droga.

Due giorni fa sempre al Tufello è stato posto agli arresti domiciliari un insospettabile pensionato che custodiva in casa pistole, droga e migliaia di euro presumibilmente per i clan della zona.