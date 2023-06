La Roma del Cavaliere

La presenza di Silvio Berlusconi a Roma, a partire dal 1994, ha segnato un profondo cambiamento nel rapporto tra la città e la politica. Le sue case, insieme abitazioni e - di fatto - sedi di Forza Italia, sono tutte diventate luoghi simbolo. Una sovrapporsi inedito di pubblico e privato.

La prima è stata l'attico in via di Santa Maria dell’Anima, a ridosso di Piazza Navona e a pochi passi da quel Hotel Raphaël dove un anno prima del suo arrivo si era consumato uno dei momenti chiave di Tangentopoli e della crisi del sistema politico, il lancio di monetine contro Bettino Craxi.

Nel 1996 Berlusconi si sposta nello storico Palazzo Grazioli in via del Plebiscito, a pochi passi da quelle che furono le sedi storiche della DC e del PCI. Quasi a sancire una rottura storica. I mille metri quadrati del secondo piano diventano la sua roccaforte e saranno per quasi 25 anni uno dei centri della politica romana. Stanze private, gli uffici e un piccolo parlamento per le riunioni con i vertici del partito.

Nel 2020 Berlusconi trasferisce la sua residenza a Villa Grande, sull'Appia Antica, nella casa che fu di Franco Zeffirelli. Un buon ritiro in stile hollywoodiano, lontano dal centro, che però non lo ha allontanato un solo istante dalla politica.