Continuano le ricerche del ragazzo disperso nel Lago di Bracciano

Sono riprese questa mattina le ricerche del ragazzo di 19 disperso nel lago di Bracciano



Sul posto all'altezza del litorale di Anguillara Sabazia sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche sia in superficie che in profondità con il nucleo sommozzatori, supportati dall'alto da un elicottero.



Ieri pomeriggio il ragazzo, originario delle Mauritius, si era tuffato in acqua dal pedalò davanti ai suoi stessi familiari, a 100 metri dalla riva, all'altezza di via Reginaldo Belloni.



Sembrava volesse fare uno scherzo, ha dichiarato la sorella ai soccorritori, come se stesse fingendo di affogare. Ma dopo pochi istanti non è più riemerso. È scomparso nell'acqua proprio davanti agli occhi dei suoi genitori.



Immediata la richiesta di aiuto dei parenti, che si sono sbracciati per attirare l'attenzione delle altre persone presenti. E sono subito sono scattate le ricerche.



Ore di angoscia senza lieto fine.

E ora le ricerche proseguono senza sosta.



Nel giugno di due anni fa in queste stesse acqua, davanti a Trevignano, e scomparso un altri ragazzo, un olandese di 22 anni. Si era tuffato in acqua. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.



Il servizio di Claudio Vedovati con le interviste a Luigi Nannavecchia, sovrintendente Polizia locale di Roma Capitale, e Maria Messenio, assessora alla sicurezza di Anguillara Sabazia