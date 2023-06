Battiti compie ven'anni

Il suo tratto distintivo, fin dalla prima puntata, è quello di prescindere dai generi e proporre esperienze sonore nuove: una forte impronta sperimentale che ha segnato anche la festa per i vent'anni dalla nascita del programma Battiti, in onda tutti giorni alla mezzanotte su Rai Radio3.



Come set ideale per spegnere le venti candeline, il palco della Casa del Jazz: quattro ore di flusso musicale ininterrotto nella serata di ieri con il titolo di Fauves Estate, un cortocircuito di sonorità potenti ed evocative in una rinnovata collaborazione tra Radio 3 e Fondazione Musica per Roma.



Tra le quattro realtà sonore sul palco della Casa del Jazz, quella di due riferimenti assoluti della scena avant di Chicago come Rob Mazurek, alla tromba, e Damon Locks all'elettronica, accompagnati dalle percussioni asimmetriche del brasiliano Mauricio Takara.

A cucire i diversissimi momenti sonori, le selezioni de La Diferencia, duo italo-peruviano dispensatore di musiche non convenzionali dal mondo.



Le interviste a Pino Saulo, curatore di Battiti, Luciano LInzi, direttore artistico della Casa del Jazz nel servizio di Donatella Ansovini