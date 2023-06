Sibora Gagani, sarà il DNA a dare la conferma che il corpo ritrovato sia il suo

Potrebbe essere il corpo di Sibora Gagani, scomparsa nel 2014 a 22 anni quello trovato ieri in un appartamento a Torremolinos in Spagna. Il cadavere era nascosto in una intercapedine. La casa è proprio quella dove Sibora era andata a vivere, dopo aver lasciato Nettuno, con il suo compagno (anche lui di Nettuno), prima di scomparire nel nulla.

Proprio il suo ex è stato arrestato sempre a Torremolinos lo scorso 17 maggio, dopo esser scappato dall'appartamento in cui viveva con Paula, 28enne spagnola trovata morta la mattina stessa con diverse ferite d'arma da taglio sul corpo.

In una conversazione informale con gli agenti spagnoli avrebbe poi confessato, spontaneamente, anche l'omicidio di Sibora. Cosa che, però, ha poi negato nell'interrogatorio davanti al magistrato.

Ma questo - evidentemente - è bastato agli inquirenti spagnoli per riaprire le indagini e fare un nuovo tentativo nella casa dove i due avevano convissuto.

Tutto sembrerebbe confermare le accuse che per anni ha mosso la mamma di Sibora, a cui il compagno della figlia aveva solo detto che era andata via di casa in seguito ad una lite.

Intanto i resti rinvenuti sono stati inviati all'Istituto di medicina legale di Malaga per verificare, attraverso l'esame del DNA, che si tratti davvero del corpo della giovane scomparsa. Una conferma che la mamma di Sibora, che avrebbe oggi 31 anni, non ha ancora avuto.