Aperta al pubblico l'area sacra di Largo Argentina

È uno dei più importanti complessi archeologici della Città Eterna l’area sacra di Largo Argentina: ma dal momento della sua scoperta avvenuta nemmeno un secolo fa cittadini e turisti potevano osservarlo solo dall' alto, ovvero dall' attuale piano stradale. Ora, attraverso un percorso su passerella direttamente all' interno del sito è finalmente possibile cogliere la maestosità dei quattro templi di età repubblicana che si innalzavano sul luogo.

Il percorso completamente privo di barriere architettoniche è stato realizzato con un atto di mecenatismo di una nota maison internazionale.

Il percorso si avvale anche di due aree espositive con reperti provenienti dagli scavi e dalle demolizioni del secolo scorso.

Percorrendo la passerella si scoprono scorci e visuali inedite come il pavimento in travertino di epoca imperiale, sopra a quello in tufo di età repubblicana, le testimonianze di una chiesa medievale all' interno di uno dei templi e i resti di alcune mura appartenenti alla Curia di Pompeo dove nel 44 a.C. Cesare cadde ferito a morte sotto i colpi dei congiurati.



Il servizio di Antonella Ansovini con le interviste a Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Jean Christophe Babin, Amministratore Delegato Bulgari; Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino Beni Culturali