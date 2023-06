Calcio, la campagna acquisti di Roma, Lazio e Frosinone

Un tesoretto prezioso che arriva dalle cessioni dei giovani. La Roma pensa ad attuare il suo piano di rientro che prevede plusvalenze da mettere a bilancio entro il 30 giugno per 28 milioni e inizia dai ragazzi lanciati da Mourinho. Benjamin Tahirovic, classe 2003, 11 presenze in questa stagione, è stato ceduto all'Ajax per 8 milioni e mezzo bonus compresi più il 15 per cento della futura rivendita. In dirittura d'arrivo anche le cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo che porteranno nelle casse giallorosse almeno altri 10 milioni. Per Dan Friedkin, che ieri ha volato a Pratica di Mare col suo aereo privato prima di firmare autografi ai tifosi, soldi freschi per sistemare il bilancio e rilanciare per nuovi acquisti. Intanto, dopo Smalling, è fatta anche per il rinnovo di El Shaarawy. In casa Lazio il mercato gira intorno alla cessione di Milinkovic-Savic. Il serbo piace soprattutto alla Juve, che ha sorpassato la concorrenza dell'Inter, ormai concentrata su Frattesi. Lotito chiede 30 milioni ma l'inserimento di una contropartita come Luca Pellegrini potrebbe favorire l'accordo. In caso di cessione, si punterà tutto su Zielinski, un pupillo di Sarri. Per l'attacco piace sempre Berardi del Sassuolo, ma si cerca soprattutto un centravanti che possa far rifiatare Immobile. Il nome nuovo che si aggiunge a quelli di Retegui e Dia è quello di Walid Cheddira del Bari, valutato 10 milioni. Il Frosinone, che oggi lancia la campagna abbonamenti con l'obiettivo di superare il record di 11mila tessere, è sempre più vicino a Di Francesco. Tra oggi e domani ci sarà l'incontro decisivo fra l'ex allenatore della Roma e il ds Guido Angelozzi.



Il servizio di Cleto Romantini