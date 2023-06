Shopping nel centro storico, tanti turisti pochi romani

Il centro storico di Roma è sempre pieno di turisti. Ma quanti romani vengono a fare gli acquisti nelle strade storiche della capitale?



Molto meno che in passato, stando a una ricerca fatta insieme da Confcommercio e Camera di Commercio di Roma.

Nell’ultimo anno solo il 37,3% dei romani è venuta a comprato qualcosa nel centro storico, poco più di un terzo, mentre i restanti due terzi – per la precisione il 62,7% - non ha acquistato nulla.



Percentuali che sono considerevolmente cambiate in negativo se si fa il confronto con la situazione di prima della pandemia. Oltre un terzo dei consumatori ha scelto semplicemente di venire di meno.



La ricerca mette anche in evidenza come i romani che vengono a fare compere nel centro siano di reddito medioalto.

Il 37,2% viene per acquistare gioielli e preziosi. Il 19,5% per i vestiti, il 16,7% per i prodotti elettronici, 16,6% per quelli la cura della persona, il 10% prodotti sportivi.

Tra chi viene a fare acquisti prevale chi arriva da Roma nord.



A fare concorrenza sono i grandi centri che stanno ai margini della Capitale e l’acquisto online.

Ma non bisogna dimenticare gli storici problemi della città. Pochi parcheggi o troppo costosi, il traffico, la fatica che costa viaggiare sui mezzi pubblici.



Il servizio di Claudio Vedovati con l'intervista a Romolo Guasco, Direttore Confcommercio Roma