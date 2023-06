Teatro di Roma, sarà un anno ricco di creatività e attenzione alla società

Si presenta ricca di pensiero e creatività la nuova stagione del Teatro di Roma. Al centro il desiderio di fare della cultura uno strumento di coesione sociale. Il teatro e la danza come scuotimento permanente del rapporto con la realtà.

60 spettacoli, 23 produzioni, collaborazioni importanti con Romaeuropafestival e Musica per Roma. Una svolta dopo il periodo di commissariamento.

L'esordio è al Teatro Argentina, il 23 e 24 settembre, con Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, una storia di illusioni, solitudine e timidezza. Il regista belga Ivo van Hove lo porta in scena presentando lo spazio familiare come un mondo sotterraneo, con protagonista Isabelle Huppert. A ottobre arriva il solo del danzatore e coreografo francese Boris Charmatz, il corpo per raccontare la mente, mentre il Teatro India apre con Eleonora Danco e chiude con Lorenzo Gleijeses che balla Kafka per i 60 anni del'Odin Teater.

Poi saliranno sul palco anche Gabriele Lavia e Massimo Populizio, Silvio Orlando ed Eros Pagni, Sonia Bergamasco e Lucia Calamaro, il neozelandese Lemi Ponifasio con i suoi riti di pace e le provocazioni dei belgi di Peeping Tom, che raccontano di una umanità intrappolata nel ghiaccio. Uno spettacolo in cui la vera performance è nella mente di chi la guarda.

Nel servizio di Claudio Vedovati, la voce di Giovanna Marinelli, Commissario straordinario Teatro di Roma