Roma, Torpignattara sommersa dai rifiuti

Rifiuti in strada che non vengono raccolti da giorni. Blatte, insetti e altri animali infestanti che si moltiplicano e lambiscono le case. Aria irrespirabile. L'intero quartiere che rischia di diventare una discarica a cielo aperto. Questa è la situazione a Torpignattare, denunciata da cittadini e Comitato di quartiere.

Il tutto è aggravato dal caldo estivo che trasforma l'allarme ambientale in un rischio sanitario.

Una situazione critica, ammette lo stesso Roberto Gualtieri, tuttavia in via di miglioramento. Il problema - ha spiegato - è la vecchissima flotta dell'Ama, che per anni nessuno ha rinnovato, mentre il tar ha annullato Il bando di gara della precedente amministrazione per l'acquisto di 600 nuovi mezzi. "Ora abbiamo dovuto ricominciare da capo".