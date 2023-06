Udienza preliminare a Perugia per il procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma e la sostituta Eliana Dolce, in merito al suicidio in carcere del giovane Hassam Sharaf, nel 2018. L'accusa e' di omissione in atti d'ufficio.

Il servizio di Lazzaro Pappagallo.