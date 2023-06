Vele Blu 2023, il mare più bello del Lazio è a Ventotene

A Ventotene c'è il mare più bello del Lazio. Il riconoscimento di Legambiente, che ha assegnato le Vele Blu. Buona la performance di Tarquinia, in provincia di Viterbo, dove si lavora per potenziare i servizi di salvataggio in spiaggia.

Nel servizio di Rossella Santilli le voci di Lorenza Turilli, imprenditrice balneare e Marzia Marzoli, Presidente regionale Sib balneari