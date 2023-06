Violenza contro le donne, parla Maria Antonietta Rositani, salva per miracolo

Il dolore che riaffiora. A parlare è Maria Antonietta Rositani. Una sopravvissuta. Anche lei è stata vittima di violenza.

A marzo del 2019, l'ex marito Ciro Russo, evaso dai domiciliari che stava scontando in provincia di Napoli, dopo un viaggio durato una notte, l'ha raggiunta a Reggio Calabria e dopo averle versato della benzina, le ha dato fuoco. Si è salvata per miracolo. Ha subito decine di interventi, oggi è un simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Il suo ex marito è stato condannato a 17 anni di carcere.

I segni della violenza sul suo corpo e un'angoscia che non ha fine. Maria Antonietta ha avuto la forza di denunciare. Oggi racconta la sua storia soprattutto nelle scuole, tra giovani donne.

Nel video il servizio di Francesco Trapanotto