Vitorchiano e la tradizione del peperino

Si sono vestite di colori profumi e sapori, le strade del cuore di Vitorchiano, nel viterbese. Con la diciottesima edizione di "Peperino in fiore", in questo fine settimana, si è rinnovata la tradizione di abbellire il centro storico del paesino della Tuscia ed esaltare il materiale da costruzione con il quale, nel corso dei secoli, sono stati edificati palazzi e monumenti, nella Tuscia e non solo. La particolare pietra lavica, di colore grigio, utilizzata dagli etruschi, dai romani, nel medio evo come nei giorni nostri, è frutto delle eruzioni del vulcano Cimino. Nell'alto Lazio soltanto a Vitorchiano sono rimaste attive delle cave da dove si estrae la pietra, dai letti di colata lavica dove ha dormito per 1.300.000 anni. L'attività estrattiva alimenta una filiera fatta di laboratori artigiani dai quali escono anche produzioni artistiche. Almeno 300 gli addetti impiegati in questo settore solo a Vitorchiano. Circa 30 milioni di euro l'anno il giro d'affari stimato dell'intero comparto. Alessandro Capati è uno scultore del peperino di Vitorchiano. Con il fratello manda avanti l'attività artigianale iniziata 70 anni fa dal padre. Sta scolpendo un mascherone d'ispirazione rinascimentale da esporre a "Peperina in fiore", tra decorazioni e ghirlande, nel borgo definito uno dei più belli d'Italia, dove per questa manifestazione, da venerdì ad oggi, sono arrivati circa settemila visitatori.