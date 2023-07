Sos Roghi: attenzione ai mozziconi di sigarette o alle fiamme libere

Ogni anno gli incendi devastano migliaia di ettari di territorio boschivo e con la carenza di piogge si moltiplicano i roghi. Roghi che, quasi nella totalità, sono frutto dell'incuria o del dolo. E' fondamentale, prevenire rispettando alcune regole di buon senso.



In presenza di un incendio non bisogna mai improvvisarsi soccorritori, ma allertare sempre le autorità.



La collaborazione di tutti può evitare che gli incendi si propaghino in maniera incontrollata.

Nel servizio di Massimo Tinagli l'intervista al direttore dell'Agenzia per la Protezione Civile del Lazio, Carmelo Tulumello.