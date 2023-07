Rodi continua a bruciare e il Ministero degli esteri lancia l'appello. non andate.

Intanto arrivano le prime testimonianze degli italiani in fuga dalle fiamme, rimasti bloccati nell'Isola.

Come una famiglia di Marino, in provincia di Roma. Madre, padre e un figlio di otto anni arrivati per le vacanze pochi giorni fa in un albergo a Kiotari, una delle località più colpite dalle fiamme.

"Siamo stati costretti a fuggire con il poco che avevamo, praticamente in costume da bagno e poco altro - hanno raccontato - Tutte le strade erano chiuse, c'era foschia, odore di bruciato, un fiumi di turisti come noi che fuggivano a piedi"

La famiglia di Marino ha poi raggiunto con la propria auto Rodi dove ha potuto affittare al volo un appartamento per due giorni, in una casa di italiani, ma senza poter più recuperare i bagagli. Ora è in attesa di rientrare.

Secondo un stima di Astoi Confindustria Viaggi sarebbero tra i 7 e gli otto mila gli italiani bloccati a Rodi.

Ora l'attenzione si sposta verso Corfù. Gli incendi scoppiati nell'area nord dell'isola hanno costretto ad evacuare già 17 villaggi turistici.