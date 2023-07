Un anno fa l'incendio in viale Palmiro Togliatti. I residenti chiedono una riqualificazione

Un corteo per protestare contro la mancata bonifica dopo il rogo di un anno fa in viale Togliatti: lo organizzano questa sera i comitati del Forum per la riqualificazione del parco di Centocelle, nell'anniversario dell'incendio che, il 9 luglio 2022, ha distrutto gli autodemolitori sul viale, nel quadrante est di Roma. I comitati partiranno alle 18.30 dalla chiesa di San Bonaventura e attraverseranno viale dei Romanisti fino ad arrivare su viale Togliatti.

Don Stefano Cascio, parroco di San Bonaventura, è uno degli animatori del Forum per la riqualificazione dell'area verde andata a fuoco esattamente un anno fa, nel maxi incendio.



Ed è proprio il Forum per la riqualificazione del parco di Centocelle a promuovere la commemorazione di quell'evento in occasione del suo anniversario.

Un'occasione per sollecitare gli interventi necessari a rendere l'area fruibile. Centrali tra le richieste del Forum la prevenzione antincedi e la delocalizzazione degli impianti. Alcuni di questi, spiega Don Stefano, stanno ricominciando a lavorare.



Ma la risposta dell'amministrazione non si fa attendere: da un mese è stata convocata, per il prossimo 17 luglio a Villa De Sanctis, un'assemblea pubblica con l'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi.



Sarà questa l'occasione per la presentazione del masterplan per la riqualificazione dell'area che include il cronoprogramma per il trasferimento di tutti gli sfasci presenti. Da 30 anni i cittadini attendono questo progetto, spiega Alfonsi, tutta l'area diventerà un parco pubblico.