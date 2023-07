30 anni fa le bombe a Roma

Era la notte tra il 27 e il 28 Luglio del 1993 quando Roma venne ferita dalle bombe della mafia. Tre i boati che squarciarono l'Italia in una sola notte.

In programma una fiaccolata "Roma non dimentica", promossa da Libera, Comune di Roma e Diocesi di Roma a 30 anni dagli attentati alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, alla quale parteciperanno anche le Acli di Roma e provincia per ribadire ancora una volta, insieme a

tutte le altre realtà presenti, l'opposizione ferma e decisa a tutte le mafie.

Il servizio realizzato nel 1993 da Andrea Marini.