A Monteverde un ulivo ricorda Fabrizio, vittima della strada

Nel quartiere di Monteverde, a Roma, c'è un ulivo piantato dalla sua famiglia per ricordare un ragazzo morto in un incidente stradale nel 2019, Fabrizio Di Bitetto. Uno modo per ricordarlo, anche se c'è chi ha rubato tutti gli oggetti che erano stati simbolicamente lasciati vicino alla pianta.

Nel servizio di Rossella Santilli l'intervista a CINZIA MARIA DESIATI, la Madre Fabrizio Di Bitetto