A Roma le riprese del film "finchè notte non ci separi"

Metti una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante. E aggiungi una coppia di novelli sposi trentenni, Eleonora e Valerio, interpretati da Pilar Fogliati, dopo l’exploit del suo primo film da protagonista e regista (Romantiche), che le è valso il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro, e Filippo Scicchitano, attore rivelazione di Scialla!. Un connubio artistico che sta dando i suoi frutti in queste settimane di riprese per dar vita a una commedia in agrodolce "Finchè notte non ci separi" per la regia di Riccardo Antonaròli.

Le interviste a Pilar Fogliati - Eleonora e Filippo Scicchitano - Valerio - nel servizio di Antonella Pallante