Agricoltori e vertice Fao: biosostenibilità e chilometri zero per combattere la fame nel mondo

Ogni giorno in Italia si allarga la forbice tra l'inflazione dei prodotti agricoli e incassi magri o addirittura in calo di chi produce.

I dati Fao descrivono una situazione analoga a livello mondiale.

Gli aumenti dei prezzi di Stati Uniti, del nostro paese, quasi l'11 per cento e dell'Unione Europea non sono nulla rispetto al 49 in Pakistan e al 52 in Ghana.

I prezzi salgono ma i contadini vengono pagati di meno, in media del 21 per cento con punte del 24 sui cereali.

Si combinano almeno tre fattori: la coda lunga della pandemia, gli shock climatici e la guerra in Ucraina con risultato che l'anno scorso la fame è stata una necessità per 735 milioni di esseri umani, 122 in più di quattro anni fa.

Non ci sono ricette miracolose come indica anche la sessione internazionale della Fao ma ci possono essere pratiche virtuose per non svuotare le campagne.

I contadini provenienti da diversi angoli del mondo hanno mostrato alcune piante, nel nome della biodiversità e dei chilometri zero. Così possiamo apprezzare le qualità del maca negra peruviano, un potente afrodisiaco, dei tartufi di mare del Canada fino al miele di tupelo proveniente dalla Georgia dal sapore di zucchero filato.

Il servizio di Lazzaro Pappagallo

Le interviste di Carmelo Troccoli, direttore generale della coalizione mondiale dei mercati contadini e di Ettore Prandini, presidente Coldiretti.