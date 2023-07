Al Colosseo in mostra i Gladiatori di duemila anni fa

Sembra di percepire le voci, la tensione e persino il respiro affannoso di chi, in pochi istanti sarebbe uscito a combattere sul palcoscenico più prestigioso del mondo antico: l'arena del Colosseo. Siamo nei sotterranei dell' Anfiteatro Flavio che ospitano una mostra su chi quasi duemila anni fa, percorreva questi ambienti ipogei prima di battersi: i Gladiatori.

E nell'esposizione sfilano uno ad uno, attraverso le loro caratteristiche armature, i protagonisti dei combattimenti: Mirmillone contro Trace, Secutor contro Reziario. Testimonianze originali, come un graffito con una scena di combattimento, elmi cesellati, raffinate miniature in ambra. Ma anche perfette ricostruzioni eseguite da un maestro artigiano secondo le modalità antiche.

Per l' occasione sarà accessibile per la prima volta al pubblico una parte del Criptoportico Orientale, che collegava il Ludus Magnus, ovvero la palestra dei gladiatori, all' Arena. L' intero passaggio, interrotto nell'Ottocento da un collettore fognario, è rievocato in una sofisticata presentazione multimediale con proiezione olografica: qui, i gladiatori tornano a solcare l'originario pavimento in opus spicatum del Criptoportico, pronti ad andare incontro al loro destino.