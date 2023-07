Al Policlinico Gemelli nasce la nuova Banca del latte

La Banca del Latte è nata da un'idea del professor Giovanni Vento, direttore del reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli di Roma -in collaborazione con l'associazione Genitin Onlus- la nuova Banca del latte pensata per aiutare i bambini nati prima del termine che in un anno sono stati circa il 18%.

Nel servizio di Ilaria Cateni l'intervista al Prof. Giovanni Vento - Direttore neonatologia e terapia intensiva neonatale policlinico Gemelli.