Arriva la Robot Terapy

Memoria, linguaggio e attenzione sono gli obiettivi dello studio Remember Me, una costola del programma europeo Active and Assisted Living, attualmente in corso presso la Fondazione Santa Lucia di Roma: si tratta di una sperimentazione che si avvale dell'uso di robot sociali, capaci di stimolare i pazienti a tenere in esercizio costante le funzioni cognitive. Protagonista del progetto è il robot James.

Nel servizio di Ilaria Cteni l'intervista a Federica Piras - Psicologa e logopedista