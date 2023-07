A Ventotene il Big Fish Tournament

A Ventotene è in corso il Big Fish Tournament, il torneo più importante di Traina d’Altura, giunto alla sua 16ma edizione.

Una competizione dove diverse squadre insieme ai loro equipaggi si sfidano nella pesca di pesci spada, aguglie imperiali, tonni, alalunghe e non solo.

In gara, fino al 9 luglio, più di 50 team.

Il Big Fish Tournament, che nasce dall’idea e dalla passione di Nestore Grassucci, di edizione in edizione ha acquisito sempre più prestigio diventando una delle gare più belle del Mediterraneo, ma con un occhio sempre attento anche alla salvaguardia dell’ambiente. Il trofeo ha infatti come base logistica Ventotene ma, trattandosi di pesca d’altura, la competizione si svolge parecchie miglia lontano dall’isola e dalla sua riserva. Non solo, gran parte dei pesci catturati vengono poi rilasciati poiché lo spirito della manifestazione è quello di rispettare e valorizzare il mare e il patrimonio naturale.

Una particolare attenzione è dedicata alla solidarietà con Smile House Fondazione ETS, che si occupa di bambini e giovani adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali offrendo loro interventi chirurgici e cure mediche specialistiche.