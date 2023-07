Bimba autistica al centro estivo con l'operatore di sostegno solo 2 ore e mezza al giorno

Ilaria ha 9 anni. È affetta dal disturbo dello spettro autistico. Ha difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale, si esprime a volte solo a gesti. Ma è anche piena di energia. Mamma e papà lavorano tutto il giorno. Andrea nel settore delle telecomunicazioni, Antonina in uno studio medico. La bimba viene iscritta ad un centro estivo di una scuola primaria, statale, la Giardinieri di via di porta San Sebastiano.

I genitori denunciano un fatto grave: che per le 8 ore che la bimba passa al centro estivo della scuola ha un sostegno solo per 2 ore e mezza al giorno. 12 ore a settimana in tutto. Nel tempo che resta non è, secondo la famiglia , seguita e controllata come sarebbe necessario.

Il problema è che la bambina va a scuola nel VII municipio, ma il centro estivo si trova nel I dove la famiglia vive.

Il VII Municipio aveva inizialmente comunicato alla famiglia che le ore di assistenza non potevano essere più di 12. Ora, invece, dallo stesso municipio ci fanno sapere che la vicenda della piccola Ilaria sarebbe in via di risoluzione, e che le sarà assegnato un operatore specializzato per 40 ore.

Nel servizio di Stefania Cappa le interviste alla mamma di Ilaria, Antonina Smolcka, al papà Andrea Sorbara, e ad Arul Tresoldi del Centro estivo associazione culturale "Doposquola"