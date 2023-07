Bombe a San Giovanni e Velabro, il 28 luglio fiaccolata di memoria

Si chiama “Roma non dimentica” la fiaccolata di memoria e impegno del prossimo 28 luglio, promossa da Libera, Comune di Roma e Diocesi di Roma, insieme ad associazioni, sindacati, studenti, forze sociali e istituzionali.

L’appuntamento è alle 00.04 davanti a San Giovanni in Laterano, nell’ora esatta in cui nel 1993 un’autobomba collocata vicino al Palazzo Lateranense e al transetto della chiesa cattedrale di Roma esplose, provocando gravi danni all’edificio e agli edifici circostanti, come il Battistero di San Giovanni in Fonte, la Canonica Capitolare, alcuni palazzi annessi all’Università Lateranense e l’Ospedale San Giovanni.

Da qui partirà la fiaccolata, che si concluderà in piazza San Giorgio in Velabro, dove, pochi minuti dopo la prima esplosione, alle 00.08, una seconda autobomba esplose di fronte alla facciata della chiesa, causando ulteriori danni e la chiusura della chiesa per tre anni. I due attentati mafiosi provocarono 22 feriti.

La ricostruzione di quella notte drammatica di 30 anni fa nel servizio di Andrea Marini