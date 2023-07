Buon compleanno As Roma. La festa dei tifosi nelle vie del centro

I tifosi della Roma si sono riuniti ieri sera al Pantheon per celebrare la ricorrenza del 96° anno dalla fondazione dell'AS Roma datata 22 luglio 1927, in cui ci fu il primo ordine del giorno. Dal ritrovo al Pantheon il corteo piano piano ha raggiunto a mezzanotte via degli Uffici del Vicario 35, la storica sede dove fu fondata la Roma nel 1927. Fumogeni, bandiere e cori hanno accompagnato oltre mille persone dal cuore giallorosso che sono scese in piazza per omaggiare il club.